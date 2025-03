Condividi

Tangenziale chiusa a Napoli. Il motivo: un incidente questa mattina che ha coinvolto un camion cisterna, in direzione Fuorigrotta, che trasportava carburante. Ancora non è chiara la dinamica né il tipo di carburante trasportato ma – data l’infiammabilità del materiale – per precauzione è stato chiuso l’intero tratto stradale.













