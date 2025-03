“Il cimitero finirà nelle mani dei privati, come previsto”. La denuncia del gruppo consiliare “Avanti Quarto”

Visite: 136

GIÙ LE MANI DAL CIMITERO! Come opposizione siamo costretti a riprendere un tema che avevamo già sollevato con fermezza durante l’approvazione del PRG cimiteriale, avevamo denunciato che l’amministrazione stava preparando il terreno per affidare la gestione dell’ampliamento del cimitero a terzi. Quando lo facemmo presente, il Sindaco non volle eliminare la possibilità di affidare la gestione a Enti morali, lasciando aperta questa porta.



Oggi, purtroppo, siamo costretti a constatare che avevamo ragione. Questo è un chiaro segno che, ancora una volta, le preoccupazioni sollevate dall’opposizione non erano solo ipotesi, ma una realtà che si sta concretizzando.



La gestione dei luoghi sacri e di memoria come il cimitero deve rimanere nelle mani del comune e della comunità, senza lasciare spazio a interessi privati che rischiano di compromettere il rispetto dovuto. Come opposizione continueremo a combattere per difendere il nostro patrimonio comune e garantire che decisioni di questo tipo siano fatte con la massima trasparenza e rispetto per la comunità.