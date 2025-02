Marano, il bene confiscato affidato all’Asl. Spesi 300mila euro, ma è già in queste condizioni

571 Visite

Beni confiscati, pochi giorni fa il consiglio comunale ha approvato lo schema di convenzione per affidare all’Asl Napoli 2 nord, per 30 anni, una villa di via Marano-Quarto, in passato gestita (senza fare quasi nulla) da un’associazione molto vicina a un attuale consigliere comunale. Ebbene, dopo aver speso 300mila per i lavori di restyling e atteso mesi e mesi per l’affidamento all’Asl, questa in foto è l’attuale situazione: un albero ha già distrutto una delle inferriate esterne.













