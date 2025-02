AFRAGOLA, OPERAZIONE ANTI PROSTITUZIONE: LA POLIZIA LOCALE FERMA ALCUNE DONNE

398 Visite

La Polizia Locale della Città di Afragola, diretta dal Dirigente Comandante Colonnello

Antonio Piricelli, ha intensificato le attività di controllo e monitoraggio del territorio

finalizzate a prevenire il fenomeno della prostituzione. Imponente iniziativa alle prime ore

del mattino, nei pressi della Strada Statale Sannitica, dove sono state poste in stato di

fermo alcune donne che dietro pagamento di somme si prostituivano. E’ stato perquisito

l’appartamento dove sono state trovate e poste sotto sequestro somme di denaro e

cellulari. L’abitazione composto da due stanze da letto, soggiorno e cucina è stato

sequestrato. I cittadini della zona erano esasperati per il via vai di persone che ad ogni ora

frequentavano quel posto.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews