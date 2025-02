Mimmo Lucano rischia la decadenza da sindaco di Riace: con la condanna scatta la Severino

66 Visite

Mimmo Lucano verso la decadenza come sindaco di Riace. Dopo che la Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 18 mesi nei confronti di Lucano, primo cittadino della famosa località in provincia di Reggio Calabria, ora per Lucano dovrebbe essere vicina l’applicazione della Legge Severino. Il parlamentare europeo di Avs era finito al centro dell’inchiesta «Xenia» e in primo grado venne condannato dal tribunale di Locri alla pena di 13 anni. La condanna venne poi ridotta dalla Corte d’Appello a un anno e sei mesi per la sola accusa di falso. Il pg della Suprema Corte aveva sollecitato nel corso della sua requisitoria di giovedì mattina l’annullamento parziale della sentenza di secondo grado e la riutilizzazione delle intercettazioni telefoniche.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews