Commissione accesso a Marano, Nappi (Lega): Non abbassare guardia contro infiltrazioni criminalità

“Ancora una volta, un comune campano governato dalle sinistre finisce sotto la lente per presunti tentativi di infiltrazione e collegamenti della criminalità organizzata. Noi, da garantisti, siamo sicuri del buon lavoro della Commissione di indagine per fare piena luce sul Comune di Marano. Ribadiamo, però, la necessità di non abbassare la guardia contro l’azione dei clan e di avviare una stagione di rinnovamento rispetto a logiche di gestione della cosa pubblica che troppo spesso stanno mortificando l’immagine della nostra terra”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.













