POZZUOLI, TRE GIORNI DI GRANDE NUOTO INTERNAZIONALE AL PALA TRINCONE DI MONTERUSCIELLO CON 900 ATLETI E MASSIMILIANO ROSOLINO COME TESTIMONIAL

Sport, passione e turismo. La terza edizione del Torneo Internazionale di nuoto Città di Pozzuoli è stata un vero e proprio successo. Si è chiusa con la vittoria del puteolano Simone Rippo nella 200 stile libero maschile sotto gli occhi di Massimiliano Rosolino, testimonial della manifestazione, e degli spalti gremiti della piscina del Pala Trincone di Monterusciello. Una tre giorni di grande sport che ha visto gareggiare quasi 900 atleti divisi per 50 società provenienti da 11 regioni da tutta Italia. In acqua le categorie Ragazzi, Junior e Assoluti con un solo obiettivo: quello di centrare il primo posto del gradino. “E’ un trofeo che sta prendendo anno dopo anno sempre più la sua dimensione in ambito nazionale – ha dichiarato Fabrizio Buonocore, dirigente della Napoli Nuoto, organizzatrice della kermesse con il patrocinio del Comune di Pozzuoli e della Fin -. Siamo molto soddisfatti per la numerosa affluenza degli atleti e della gente che si è divertita sugli spalti della piscina. Poi, abbiamo avuto l’onore di avere come testimonial Massimiliano Rosolino, uno dei più grandi nuotatori in ambito internazionale. Gli atleti nel corso dell’evento lo guardavano con ammirazione e come punto di riferimento. Da sportivo e giocatore di pallanuoto ho notato grande energia e ho provato tanta emozione”. Una manifestazione che ha consentito di avere nei Campi Flegrei, in un momento di bassa stagione, oltre 300 prenotazioni alberghiere per ben tre giorni. Un movimento che è stato trainante anche per l’indotto turistico di tutta la zona flegrea. Presente anche Carlo Silipo, commissario tecnico del Setterosa, e Paolo Trapanese, presidente della Fin Campania.

I successi in vasca sono andati a Simone Stefanì delle Fiamme Oro nel 50 farfalla con il tempo di 23”16, mentre, in quella femminile la beniamina di casa Viola Scotto di Carlo ha dimostrato di attraversare un grande momento di forma mettendo tutte le avversarie più agguerrite dietro di lei.

Nei 100 rana femminili assoluti il successo è andato a Chiara Della Corte del Campania Sport, negli juniores alla Giannini Petrillo del Gabbiano Napoli e in quella ragazzi a Tiffany Ruggiero della Balnaea Battipaglia.

Nei 100 rana maschili senior è arrivato primo Matteo Telesca dell’Invicta Potenza, negli juniores a Gianluca Pittelli dell’Arvalia Nuoto Lamezia, nei ragazzi 2009-2010 a Gennaro Milano dell’Olimpia Sport Village e nei ragazzi 2011 a Gianmarco Miglietta della Napoli Nuoto.

Nel 50 dorso donne vince Ambra Serena Valli della Ferrara Nuoto.

Nei 100 stile libero donne assoluti arriva prima la bacolese Viola Scotto di Carlo, negli juniores la Scotto D’Apollonia della Napoli Nuoto, mentre, in quella ragazzi ad arrivare prima è stata Karima Touil dell’Olimpic Nuoto Napoli.

Nei 100 stile libero maschili senior vince il beniamino di casa Simone Rippo con il tempo di 50”18, nella finale juniores s’impone Luigi Vitiello dei Nuotatori del Golfo con il tempo 50”87, nella categoria ragazzi 2009-2010 successo per Ludovico Ponticorvo dell’Olimpia Sport Village, mentre, nella sezione ragazzi 2011 arriva primo Andrea D’Angelo del Pinguino Nuoto Avezzano.

Nei 100 dorso femminili assoluti vince la pluri-medagliata internazionale Alessia Polieri dell’Imola Nuoto con il tempo di 1’00”01, in quella juniores Giulia D’Errico della Nuotatori del Golfo e in quella ragazzi Sofia Nicole Rosolino, figlia di Massimiliano Rosolino, della Canottieri Aniene con il tempo 1’04”83.

Nei 100 farfalla femminili s’impone Alessia Polieri dell’Imola Nuoto che chiude in 59”71, nella finale juniores vince la Giannini Petrillo del Gabbiano Napoli in 1’02”74 e in quella ragazzi Ilenia Ucci della Vanessa Nuoto Smile.

Nei 100 farfalla maschili successo a Simone Stefanì delle Fiamme Oro in 50”68, nella finale juniores Kevin Cerbone del Gabbiano Napoli in 53”44, in quella ragazzi 2009-2010 Gaetano Tammaro dell’Olimpic Nuoto Napoli in 55”68, in quella ragazzi 2011 Daniel Lico dell’Arvalia Nuoto Lamezia che ha chiuso con il tempo di 59”08.

Nei 200 stile libero maschile assoluti vince Simone Rippo della Napoli Nuoto in 1’48”16, nella finale juniores successo a Francesco Volpe del C.S. Portici in 1’48”85, in quella ragazzi 2009-2010 Gaetano Tammaro dell’Olimpic Nuoto Napoli in 1’53”30, e in quella ragazzi 2011 Andrea D’Angelo del Pinguino Nuoto Avezzano in 1’58”07.

Nei 200 stile libero donne senior vince Aurora Furci della Ferrara Nuoto, nella categoria juniores Ginevra Batti della Canottieri Napoli e in quella ragazzi Dolores Salzano dell’Olimpia Sport Village.













