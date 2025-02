Quarto, Maurizio De Giovanni e il commissario Ricciardi ritornano a Casa Mehari

122 Visite

“Volver. Ritorno per il commissario Ricciardi” è il nuovo romanzo di Maurizio De Giovanni. Lo scrittore presenterà il suo giallo lunedì 10 febbraio (alle ore 18,30) nel bene confiscato Casa Mehari, in via Nicotera n. 8 a Quarto, Napoli.

Insieme all’autore interverranno: il sindaco di Quarto Antonio Sabino, Raffaella De Vivo assessore alla Cultura, Mariolina Trapanese presidente dell’organizzazione di volontariato “La Bottega dei Semplici Pensieri” e di Casa Mehari. Modera e legge Arturo Delogu. L’organizzazione generale è affidata a Luisa Perfetto dell’associazione “Artemide”.

Con “Volver” (“Stile libero Big”, Giulio Einaudi Editore, 2024) Maurizio De Giovanni chiude la “trilogia del tango”, iniziata con “Caminito” e proseguita con “Soledad”. Lo scrittore ha già presentato i precedenti libri della trilogia a Casa Mehari. Il nuovo lavoro è ambientato nel luglio del 1940 e l’Italia è in guerra. Ricciardi – preoccupato per la figlia Marta e per i suoceri, in grave pericolo a causa delle origini ebraiche – ha ormai trasferito la famiglia a Fortino, il paese dove è nato. Ma dove sperava di trovare un po’ di quiete, si ritrova faccia a faccia con un passato mai dimenticato. Per lui, e non solo per lui, è arrivato il momento di regolare i conti con la propria storia. Del resto è questo, quasi sempre, il destino di chi torna. Questa volta a «parlare» a Ricciardi è un bracciante ucciso proprio nel suo podere quando aveva solo sei anni, la stessa età che ha ora Marta, sua figlia. E sarà proprio lei, che ha ereditato gli stessi tormenti del padre, ad aiutarlo nella scoperta di una sorprendente verità.

Dopo la presentazione seguirà un brindisi solidale per la raccolta fondi destinata alle attività di Casa Mehari. Il brindisi è preparato dalla cooperativa “La Quercia Rossa” con la collaborazione dei ragazzi de “La Bottega dei Semplici Pensieri”.

Per partecipare all’evento è obbligatoria la prenotazione al numero 347.1594511 oppure alla mail segreteria@casamehari.it

Casa Mehari è un bene del comune di Quarto confiscato alla criminalità organizzata. Si trova in via Nicotera n.8 (traversa di via Pozzillo, zona denominata la Macchia), a Quarto, area flegrea della Città Metropolitana di Napoli. L’ente locale ha dedicato la struttura a Giancarlo Siani, giornalista del quotidiano “Il Mattino”; Mehari è il nome del modello dell’auto Citroën su cui il giovane venne ucciso dalla camorra il 23 settembre del 1985. L’associazione temporanea di scopo è composta dall’associazione di volontariato “La Bottega dei Semplici Pensieri” (capofila dell’ats), la cooperativa “La Quercia Rossa”, l’associazione culturale “Artemide” e l’associazione di promozione sociale “Dialogos”. La struttura è stata inaugurata il 20 maggio 2022.

