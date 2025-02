Napoli, due maxi tamponamenti: traffico in tilt in tangenziale

251 Visite

Due tamponamenti hanno paralizzato per diverse ore il traffico sulla Tangenziale di Napoli. Il primo incidente è avvenuto questa mattina alle 7:10. Un tamponamento nella Galleria Capodimonte ha coinvolto quattro autovetture dirette verso corso Malta. I mezzi di soccorso sono sopraggiunti in pochi minuti, ma, contestualmente, altre tre auto sono state interessate da un secondo tamponamento.

Due di queste non erano marcianti e, complice il picco del traffico che abitualmente si registra alle 8 del mattino, i carri attrezzi hanno impiegato diverso tempo per raggiungerle e prelevarle dalla carreggiata. Nessuna conseguenza per conducenti e passeggeri dei veicoli coinvolti.

Il flusso veicolare, come si apprende da Tangenziale, è stato ripristinato e lentamente sta diminuendo anche il traffico. Intanto, però, i disagi hanno interessato anche diversi quartieri della città, soprattutto le arterie in prossimità di uscite e ingressi della Tangenziale.













