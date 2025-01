Tik Tok è ufficialmente out negli Usa, ma ora si aspetta il decreto di Trump

276 Visite

TikTok e’ ufficialmente offline negli Stati Uniti, già’ alcune ore prima dell’entrata in vigore della norma che vieta l’uso della piattaforma. Agli utenti statunitensi che provano a connettersi al social network compare un messaggio che spiega che “per il momento” non e’ possibile usare TikTok ma che e’ una fortuna che “il Presidente Trump abbia indicato che lavorera’ per trovare una soluzione per ripristinare TikTok una volta entrato in carica”. Trump intende infatti tenere per ora attiva TikTok negli Stati Uniti concedendo la proroga di 90 giorni prevista dalla legge del Congresso (la cui validità è stata appena confermata da una sentenza della Corte Suprema) che la mette al bando qualora la proprietà rimanga in mani cinesi.

Inizialmente, cliccando sul pulsante “Annulla”, gli utenti americani erano ancora in grado di chiudere la comunicazione e accedere regolarmente alla app. Successivamente, intorno alle 4,30 italiane (le 22,30 della costa est), l’applicazione è stata oscurata. Secondo quanto riportato dall’agenzia Reuters, neanche le app CapCut e Lemon8, pubblicate dalla stessa ByteDance, sono più disponibili negli store online di Apple e Google negli Stati Uniti. Anche il sito TikTok.com non mostra più video agli utenti americani. Secondo quanto riportato dal sito The Information, gli amministratori di Oracle, l’azienda che gestisce la maggior parte dei server che ospitano i sistemi di TikTok negli Stati Uniti, erano stati avvertiti di prepararsi a oscurare la app a partire dalla notte tra sabato e domenica.













