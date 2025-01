Il Consigliere regionale Di Fenza esprime solidarietà a Costanzo Jannotti Pecci dopo l’aggressione

307 Visite

Il consigliere regionale Pasquale Di Fenza esprime la sua piena solidarietà e vicinanza a Costanzo Jannotti Pecci, presidente di Confindustria Napoli, dopo l’aggressione subita il 7 gennaio scorso. Un atto di violenza ingiustificato che ha scosso la comunità imprenditoriale e civile di Napoli.

“La violenza, in qualsiasi forma, è inaccettabile e non può trovare spazio nella nostra società. Esprimo il mio più profondo sdegno per quanto accaduto al presidente Jannotti Pecci, un uomo che ha sempre lavorato con impegno e dedizione per lo sviluppo e il benessere della nostra città e del nostro territorio”, ha dichiarato il capogruppo in regione di Per – Azione Di Fenza.

“L’aggressione ai danni di un imprenditore così rispettato è un attacco alla sicurezza di tutti i cittadini. È fondamentale che le autorità competenti facciano chiarezza su quanto accaduto e che i responsabili di questo gesto siano individuati e puniti con la massima severità”, ha aggiunto Di Fenza.

“L’integrità e la sicurezza di ogni cittadino, imprenditore e lavoratore devono essere tutelate. La nostra città merita di essere un luogo sicuro per tutti, dove la legalità e il rispetto per l’altro siano valori fondamentali. A Costanzo Jannotti Pecci va tutta la mia solidarietà e il mio sostegno in questo momento difficile”, ha così concluso il consigliere regionale Di Fenza.













