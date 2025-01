Colpo Napoli: la squadra di Conte espugna Bergamo e spinge l’Atalanta a -7

269 Visite

In una partita da cardiopalma, il Napoli ha battuto l’Atalanta per 3 a 2, allungando in testa alla classifica e scrivendo una pagina importante nella corsa allo scudetto.

Per gli azzurri si tratta della prima partita ufficiale senza Khvicha Kvaratskhelia, fresco ormai di passaggio al PSG.

Un vero e proprio rollercoaster di emozioni, con gol, parate spettacolari e ribaltamenti di fronte. L’Atalanta comincia bene, con Retegui che porta in vantaggio i bergamaschi. Ma il Napoli non si arrende e, grazie alle reti di Politano e McTominay, ribalta il punteggio prima dell’intervallo.

Nella ripresa, l’Atalanta reagisce con il gol di Lookman.

Ma proprio quando sembrava che le due squadre potessero dividersi la posta, arriva il colpo di testa decisivo di Lukaku che regala ai partenopei tre punti pesantissimi.

Con questa vittoria, il Napoli, lanciatissimo, si porta a +7 sull’Atalanta; scatenato Antonio Conte a fine gara che va ad esultare, con il gruppo squadra, sotto lo spicchio di curva occupato dai tifosi napoletani. Prossimo impegno per gli azzurri domenica prossima quando al Maradona di Fuorigrotta arriva la Juventus che, in questa giornata, è riuscita a superare il Milan.













