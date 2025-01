Sinner implacabile: Jarry battuto, Jannik al secondo turno degli Australian Open

156 Visite

Jannik Sinner si è mostrato implacabile contro Nicolas Jarry (29° giocatore del ranking) soprattutto nei momenti decisivi di un match tirato. Esordio con vittoria tre set a zero (7-6, 7-6, 6-1) agli Australian Open 2025, per il numero uno del mondo. Sfida non particolarmente bella, ma molto importante per l’azzurro che dopo aver vinto i primi due parziali al tie-break, ha chiuso in scioltezza il terzo parziale.













