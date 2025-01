MARANO, SANTORO: “APPLICARE PENALI GREEN LINE DOPO DISSERVIZI DI CAPODANNO, ALCUNI CONSIGLIERI DI OPPOSIZIONE FAREBBERO BENE A DICHIARARSI CON MORRA”

264 Visite

Ancora una volta ci sono grossi disagi nel servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti sul territorio comunale. Così come avevo già denunciato nel corso delle settimane precedenti, l’amministrazione comunale di Marano non esercita il giusto controllo sul lavoro svolto dalla Green line. È capitato dopo la notte di capodanno ma è così già da mesi. Ancora non si registrano penali, ancora non si registrano sanzioni né contestazioni.



L’assessore Albanese, non appena insediatosi, ci aveva raccontato una mega bufala: ovvero che la Green Line, essendo iscritta nella White list della prefettura di Napoli, non poteva essere destinataria di penali. Una bugia grossa quanto una casa che ho già smentito nel corso di un precedente comunicato. Ho anche interrogato l’assessore Albanese in commissione e a quest’ultimo ho chiesto di fornire dei dati ben precisi che sono ancora in attesa di ricevere.

Purtroppo, ancora una volta registriamo la presenza in seno all’opposizione di consiglieri che farebbero bene a dichiararsi in maggioranza perché agiscono letteralmente da stampella dell’amministrazione Morra e/o da loro organo mediatico.

Coloro che hanno espresso una preferenza all’ultima tornata elettorale, meriterebbero più rispetto, ovvero sapere da che parte stanno i propri referenti politici, cui evidentemente manca il coraggio di fare il passo che desiderano compiere.

Francesco Santoro, consigliere comunale di minoranza, Lista Insieme si può













