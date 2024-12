Putin, la fine della guerra con l’Ucraina? “Negoziati in Slovacchia”

290 Visite

La fine della guerra in Ucraina? Vladimir Putin risponde con un proverbio russo che si può tradurre non letteralmente con “troppo bello per essere vero”.

“Questo è quello che dice il nostro popolo: ‘Come bere il miele con le tue labbra’, ha affermato, sottolineando che “ci sforziamo di porre fine al conflitto”.

Il presidente russo ha poi reso noto che la Slovacchia ha proposto di fare da “piattaforma” a eventuali negoziati di pace fra la Russia e l’Ucraina. Il 22 dicembre scorso il premier slovacco Robert Fico è stato a Mosca per incontrare Putin, secondo leader di un Paese europeo a farlo dopo l’inizio della guerra contro l’Ucraina, dopo il premier ungherese Viktor Orban.

“Il premier Fico ha detto che, se ci saranno negoziati, gli slovacchi sarebbero felici di offrirci la piattaforma del suo Paese”, ha spiegato Putin, sottolineando che Mosca “non è contraria” a tale proposta.













