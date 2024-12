Il Napoli espugna Marassi, battendo il Genoa 2-1, e torna in vetta

188 Visite

Il Napoli ha espugnato il Ferraris con un roboante 2-1, riagganciandosi alla vetta della classifica. Gli azzurri di Conte hanno dominato il primo tempo, sfiorando il gol con una traversa di Lukaku e trovando la rete con Anguissa al 15′. Rrahmani ha raddoppiato poco dopo su calcio d’angolo, ipotecando il successo.

Nella ripresa, il Genoa ha provato a rientrare in partita e ci è riuscito con il gol di Pinamonti. Le parate decisive di Meret e il palo colpito da Balotelli hanno però preservato il vantaggio partenopeo.

Una vittoria sofferta ma fondamentale per il Napoli, che ora attende l’esito dell’Atalanta per capire se potrà festeggiare da solo in vetta













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews