Teverola. Tensostruttura via Campanello, avviati lavori. Nicoletta Improta: “Promessa mantenuta, lo dobbiamo a future generazioni”

138 Visite

TEVEROLA. “A pochi mesi dall’insediamento, siamo finalmente riusciti ad avviare i lavori di riqualificazione della tensostruttura in via Campanello. E’ punto focale per nuove generazioni”. Ad affermarlo, in una nota diffusa alla stampa, è l’assessore alla Pubblica Istruzione ed edilizia scolastica del comune di Teverola, Nicoletta Improta.

“Si tratta di una struttura che, prima di tutto, è luogo di aggregazione per i giovani alunni della scuola secondaria di primo grado Ungaretti di Teverola, oltre che implementazione fondamentale dell’offerta formativa della stessa – dichiara la teverolese -.

La prima fase è quasi conclusa. Da lunedì 16, infatti, sono stati effettuati smontaggio e smaltimento del vecchio telo. Seguirà, in una seconda fase, la revisione dell’intera struttura in ferro. Infine, sarà installato il nuovo telo. I lavori esterni termineranno questa stessa settimana, mentre prevediamo la realizzazione degli interni per l’anno a venire. Sono doverosi i ringraziamenti all’ufficio tecnico per aver reso possibile quanto, ormai da anni, sembrava un miraggio. Abbiamo a cuore i cittadini del domani e lo dimostreremo – conclude – passo dopo passo nel cammino amministrativo”.