M5S, Villani: “Contrari alla realizzazione dell’impianto a biometano a Ogliastro Cilento”

La Coordinatrice Villani e il Presidente della Commissione Aree Interne Cammarano: “Questo progetto rischia di danneggiare l’ambiente e le attività locali”

“Il Movimento 5 Stelle si oppone fermamente alla costruzione di un impianto a biometano nella zona industriale di Ogliastro Cilento, situata al confine tra Agropoli, Ogliastro Cilento, Giungano, Cicerale e Capaccio Paestum. Un progetto che rappresenta una minaccia per l’ambiente, la salute e l’identità rurale del nostro territorio. Questo impianto, che si estenderebbe su una superficie di 4000 metri quadrati e avrebbe una capacità di smaltire 125.000 tonnellate di rifiuti all’anno, è troppo grande e pericoloso per la nostra zona. Potrebbe rappresentare una vera e propria bomba ambientale con gravi ripercussioni sul benessere delle comunità locali”. A dirlo è la Coordinatrice del Movimento 5 stelle in provincia di Salerno Virginia Villani.

“Ieri come Movimento 5 stelle, tramite componenti del gruppo territoriale di Agropoli-Rutino, abbiamo preso parte a un incontro pubblico per discutere le azioni che insieme al Comitato metteremo in campo. La commissione Aree interne che presiedo è pronta a collaborare con le istituzioni e le comunità interessate per individuare soluzioni sostenibili. Questo progetto, che rischia di danneggiare l’ambiente e le attività locali, non può essere portato avanti, soprattutto senza un adeguato coinvolgimento della popolazione. L’opposizione all’impianto cresce giorno dopo giorno, a testimonianza della crescente preoccupazione da parte dei cittadini che vedono minacciato il futuro dei propri territori”. A dirlo è il Presidente della commissione Aree interne Michele Cammarano.













