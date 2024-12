Napoli, controlli a tappeto nel centro della città e nei quartieri di Pianura e Soccavo

178 Visite

In piazza Dante, è stata condotta dal personale della Unità Operativa GIT-Motociclisti e dell’Unità Operativa Avvocata un’operazione di polizia stradale durante la quale sono stati sottoposti a verifica 30 veicoli, di cui 23 sequestrati e 13 fermati amministrativamente. Complessivamente sono state contestate 79 violazioni al Codice della Strada tra cui: mancanza di copertura assicurativa obbligatoria, guida senza patente, mancata immatricolazione di veicoli esteri, e utilizzo di veicoli elettrici non conformi agli standard previsti. In alcuni casi, i veicoli sono stati affidati al custode-acquirente secondo le procedure di legge.

A Soccavo e Pianura, invece, le attività di vigilanza commerciale condotte dagli agenti dell’Unità Operativa Soccavo hanno portato al controllo di 14 esercizi con accertamenti relativi a occupazione abusiva di suolo pubblico, provenienza degli alimenti, condizioni igienico-sanitarie e regolarità delle autorizzazioni. Complessivamente sono state elevate 52 sanzioni amministrative, incluse violazioni legate alla normativa antifumo, all’impatto acustico e alla gestione dei rifiuti. Inoltre, sono stati effettuati sette sequestri di prodotti alimentari, tra prodotti ittici, frutta e verdura, e notificati i provvedimenti emessi dal SUAP inerenti la chiusura temporanea per attività irregolare.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews