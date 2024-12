Il Comune di Marano intitola una strada al dottor Gianfranco Scoppa, fondatore del Centro Aktis

Nel corso della seduta odierna del Consiglio Comunale di Marano di Napoli, su proposta del consigliere Michele Izzo, è stata approvata all’unanimità la mozione per l’intitolazione dell’attuale Via Cupa Scandito al Dott. Gianfranco Scoppa.

“Ho provato una grande emozione nell’ascoltare le belle parole nei confronti di mio padre dai consiglieri di maggioranza e minoranza”, ha commentato l’attuale Amministratore Unico del Centro Aktis Diagnostica e Terapia Dott. Valerio Scoppa.

Marano avrà, dunque, la sua Via Gianfranco Scoppa: un motivo di lustro e di vanto per tutta la comunità maranese a perenne memoria di un uomo, un imprenditore ben voluto da tutti, sempre accanto ai più deboli – come ricordato dai consiglieri che hanno voluto esprimere il loro affettuoso ricordo – e che ha portato il nome della città in alto.