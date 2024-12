Qualiano, presentato il calendario degli eventi di Natale: il 29 c’è Tony Tammaro in concerto

159 Visite

Il Comune di Qualiano, in collaborazione con la Città Metropolitana di Napoli, è lieto

di presentare il calendario degli eventi natalizi 2024/2025, giunti alla seconda edizione

del progetto Qualiano d’Amare. Quest’anno gli appuntamenti non sono soltanto

occasioni di svago e intrattenimento, ma includono un forte messaggio di

sensibilizzazione verso un tema di grande rilevanza sociale: la lotta alla violenza tra i

giovani.

Sotto lo slogan “Gioventù non è violenza”, l’amministrazione comunale mira a

trasformare il periodo natalizio in un momento di unione, coinvolgendo giovani e adulti

in attività che possano rafforzare il senso di appartenenza alla comunità. Gli eventi

vogliono lanciare un messaggio chiaro: la gioventù è il futuro, e con il giusto sostegno

può rappresentare un motore di cambiamento positivo.

‘Gioventù non è violenza’ ma divertimento, svago, partecipazione, inclusione e

crescita collettiva,” dichiarano il sindaco Raffaele De Leonardis e l’assessore agli

eventi Salvatore Onofaro. “Attraverso il divertimento e la riflessione vogliamo creare

spazi di incontro per educare i giovani e per promuovere una cultura di non violenza e

solidarietà».













