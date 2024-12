MARANO OLTRE LA SATIRA. C’E’ L’ACCORDO PER LA SCUOLA DI SAN ROCCO. COME VOLEVASI DIMOSTRARE: CLAMOROSA MARCIA INDIETRO DEI D’AMBRA E IL “GRAZIE” ALLA CONSIGLIERA DI OPPOSIZIONE CHE E’ SEMPRE PRODIGA VERSO LA MAGGIORANZA

137 Visite

Ve li ricordate i comunicati infuocati dei D’Ambra in relazione alla vicenda, tristissima e gestita malissimo dal Comune di Marano, della scuola di San Rocco? Ve li ricordate quando dicevano che l’accordo era lontanissimo e che era tutta colpa del sindaco che si era mosso male e in ritardo e che aveva poi gettato la croce sui proprietari dell’immobile? Ve la ricordate la scena dell’affissione del manifesto vendesi o affittasi? E vi ricordate le parole del Morra?

Beh, come avevamo previsto nei giorni scorsi, a Marano, nel regno dell’impossibile, tutto è possibile e oggi il sindaco – con la preziosa collaborazione della consigliera di Fdi Barbara Schiattarella, in teoria la principale oppositrice di Morra – ha annunciato che l’accordo è pronto e che i ragazzi della scuola, fino a pochi mesi fa abusiva e poi condonata dal Comune con una procedura super veloce, non saranno sfrattati il 3 gennaio.

Vi ricordate quando scrivevamo che c’erano pressioni e ingerenze di tutti i tipi e che la partita era apertissima, perché quando si parla di soldi tutto è possibile in questa città?

Ora sarà bello capire le modalità dell’accordo: se e quando il caso sbarcherà in consiglio comunale, per la modifica della destinazione d’uso dell’immobile, e che tipi di lavori e quando saranno realizzati all’interno dello stesso? Scommettete che i lavori non si faranno subito? Scommettete che diranno che si faranno a fine anno, ma poi non si farà nulla nemmeno in primavera? Abbiamo già vinto la scommessa sui D’Ambra, vinceremo anche questa.













