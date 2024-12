BRADISISMO E RISCHIO VULCANICO AI CAMPI FLEGREI, DOMANI OPEN DAY DELLA PROTEZIONE CIVILE DEDICATO ALLE SCUOLE

127 Visite

Si terrà domani il primo Open day della Protezione civile dedicato alle Scuole nell’ambito del Piano di Comunicazione alla popolazione sul fenomeno bradisismico e sul rischio vulcanico ai Campi Flegrei. Dalle 9.30 del mattino i ragazzi delle scuole che hanno fatto pervenire la propria adesione attraverso l’intesa sottoscritta dalla Protezione civile della Regione Campania con l’Ufficio scolastico regionale, potranno accedere alla cittadella operativa di San Marco Evangelista, in provincia di Caserta e assistere a una dimostrazione da parte delle componenti del sistema regionale della Protezione civile, anche con l’ausilio di elicotteri, mezzi di soccorso e unità cinofile.

La giornata di apertura della struttura regionale – che è la sede deputata ad ospitare la DiComaC (Direzione Comando e Controllo) del Dipartimento di Protezione civile in caso di emergenze di tipo nazionale – rientra nelle iniziative finalizzate a sviluppare la cultura della prevenzione attraverso la diretta conoscenza delle pianificazioni in atto, delle buone pratiche e dei comportamenti da adottare in caso di evento e, in generale, del funzionamento del sistema operativo regionale. I ragazzi saranno accompagnati dal personale della protezione civile in un percorso esperienziale attraverso le fasi e le componenti di un sistema fatto da cittadini e istituzioni. Il prossimo Open day per le scuole è già fissato per il 13 dicembre.













