Marano, le voci dal Comune: “Abbiamo perso anche la seconda causa contro i Cavallo per la storia del Giudice di Pace”. Il sindaco riferisca ai cittadini. E’ vero o no?

“Abbiamo perso anche la seconda causa contro i Cavalli”: circola da due giorni la voce all’interno degli uffici comunali che, verosimilmente, dovrebbe riferirsi al round giudiziario promosso dal Comune per ottenere dai due privati l’indennizzo per la realizzazione dell’edificio che ospita il Giudice di Pace. Il Comune, soccombente in un precedente procedimento, conclusosi con l’assegnazione ai privati di un cospicuo risarcimento e con la titolarità dei due terzi dell’immobile, aveva promosso un’azione giudiziaria per ottenere dai privati quanto meno una parte dei soldi investiti (fondi europei) per la costruzione della palazzina giudiziaria sul suolo dei Cavallo, ma senza le necessarie procedure di esproprio.

Per il Comune, se le voci dovessero essere confermate, si tratterebbe dell’ennesima mazzata. Ennesima tegola sul fronte legale. L’ente ne vince pochissime di cause, ma l’amministrazione continua a puntare sui soliti consulenti e collaboratori.

Il sindaco, su questo specifico versante, dovrebbe fare chiarezza. Abbiamo perso o no anche questo secondo round? Lo si dica con chiarezza ai cittadini. Naturalmente dai consiglieri comunali silenzi o poche e confuse parole: nemmeno erano a conoscenza della sanzione emessa dall’ispettorato del lavoro nei confronti di Morra, sempre per una questione attinente al Giudice di Pace. C’ha pensato, come sempre, Terranostranews. Livello qualitativo ormai al di sotto degli standard minimi per un consiglio comunale.













