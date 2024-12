PER VILLARICCA. “SITUAZIONE IMBARAZZANTE IN CONSIGLIO COMUNALE, LA MAGGIORANZA DISSOLTA E BILANCIO CONSOLIDATO NON APPROVATO”

Un consiglio comunale velenoso e a tratti imbarazzante quello che si è tenuto a Villaricca ieri sera. È notte fonda nella politica di Villaricca! MANCATA APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO La maggioranza che sosteneva il sindaco Gaudieri si è dissolta ed oggi è sostenuta dal consigliere Francesco D’Ausilio, eletto nella lista Napoli Nord schierata a sostegno della candidatura a sindaco di Nicola Campanile ed oggi passato in maggioranza. Ma in consiglio comunale ieri sera una maggioranza non c’era, complice l’assenza di un consigliere della lista Francesco Gaudieri Sindaco, la maggioranza è rimasta impallinata su due importanti provvedimenti e non è riuscita ad approvare il bilancio consolidato, un importante strumento di valutazione degli equilibri finanziari del comune che possiede alcune partecipazioni in società strumentali, e non è riuscita a nominare il presidente del collegio dei revisori. TRATTATIVE ESTENUANTI PER LA NOMINA DELLA NUOVA GIUNTA Nonostante ciò, Gaudieri va avanti e non curante degli interessi della comunità, sostenendo che ha comunque una maggioranza, si prepara a nominare una nuova giunta prevedendo il ritorno del vicesindaco Giovanni Granata già dimessosi il 3 ottobre in polemica con il sindaco stesso. SENZA VICESINDACO, ATTI GIUNTA POTENZIALMENTE ILLEGGITTIMI Il comune di Villaricca è rimasto così per due mesi senza vicesindaco, mancanza questa molto grave, causa anche di potenziale illegittimità della stessa giunta e degli atti adottati. CHIEDIAMO L’AZZERAMENTO DELLA GIUNTA E LA NOMINA DI UNA GIUNTA DI SALUTE PUBBLICA Insomma, una situazione di assoluta gravità per la città di Villaricca segnata da estreme difficoltà finanziarie e organizzative. Il gruppo PER, presente in consiglio comunale con Nicola Campanile e Raffaele Portoghese, ha già chiesto, per il bene di Villaricca, un azzeramento dell’attuale giunta e la nomina da parte del Sindaco Gaudieri di una giunta di Salute Pubblica formata da tecnici esterni con l’obiettivo di affrontare i problemi più urgenti del paese. Altrimenti, chiediamo le dimissioni del sindaco Gaudieri, che non può sottrarsi con un gesto di grande responsabilità alla grave situazione del momento.