FRANCESCO CICCHELLA SCELTO COME DIRETTORE ARTISTICO DEL CARNEVALE DI PALMA CAMPANIA 2025

Imitatore, cantante, attore, showman, comico, musicista: è il poliedrico artista Francesco Cicchella il direttore artistico dell’edizione 2025 del Carnevale di Palma Campania. La Fondazione presieduta da Nicola Montanino ha deciso di affidare a lui la promozione degli eventi che animeranno la scia di spettacoli e manifestazioni, destinati a culminare nella grande festa del Martedì Grasso.

Un volto fresco, dinamico, versatile, che ben si coniuga con le caratteristiche di una Festa, quella del Carnevale di Palma Campania, che fa dell’inventiva, della goliardia e della spettacolarità delle sue magnifiche Quadriglie la sua carta vincente e inconfondibile. Al teatro comunale di Palma Campania, s’è tenuta la conferenza stampa di presentazione del neo direttore artistico.

Il presentatore Angelo Martino ha moderato gli interventi di Nicola Montanino, presidente della Fondazione, di Francesco Cicchella, direttore artistico, del consigliere comunale Nello Nunziata, delegato alla kermesse, e di Nello Donnarumma, sindaco di Palma Campania.

Queste le dichiarazioni di Nicola Montanino, presidente della Fondazione Carnevale di Palma Campania: «Stiamo lavorando – con l’Amministrazione Comunale e con gli altri componenti della Fondazione – tutti insieme per dare a Palma Campania uno spettacolo meraviglioso. Quest’anno, il format sarà molto ricco e la presenza di un direttore artistico come Francesco Cicchella eleva la qualità della nostra amata Festa. La grande novità introdotta quest’anno sarà la doppia Sfilata e la doppia Messinscena, in modo da offrire alle nostre straordinarie Quadriglie lo spazio e la visibilità di meritano. In più, un’altra manifestazione particolare sarà quella dedicata interamente al sociale: il 9 gennaio avremo un evento speciale in compagnia della Lega del Filo d’Oro, l’ENS (Ente Nazionale Sordi) di Napoli e gli amici dell’associazione Le Muse per l’oro».

A seguire, il direttore artistico Francesco Cicchella: «Sono molto contento di poter dare il mio contribuito a questo evento. La mia è una scelta frutto di due sentimenti che nutro: anzitutto un forte campanilismo, visto che noi abbiamo dei prodotti che ci invidierebbero ovunque e che invece stentiamo a valorizzare; d’altro canto, appartenendo ad una generazione che si trova a metà tra il passato e il futuro, ho la volontà di dare risalto alle tradizioni della nostra terra, in cui il Carnevale di Palma Campania trova sicuramente uno spazio significativo e fondamentale. L’obiettivo è quello di lavorare bene per dare al Carnevale di Palma Campania il giusto lustro e visibilità».

Poi, è stata la volta del consigliere delegato Nello Nunziata: «Il Carnevale di Palma Campania cresce di anno in anno, ritagliandosi uno spazio importante non solo tra i Carnevali Storici d’Italia, ma anche tra gli eventi culturali nazionali in generale. La conferma della nostra partecipazione alla rassegna IPIC (Inventario del Patrimonio Immateriale Campano) dà il senso del forte impegno e passione che c’è qui a Palma Campania nell’organizzare un evento che rappresenta una vetrina di grande rilievo della nostra regione».

A chiudere il giro degli interventi, il sindaco di Palma Campania, Nello Donnarumma: «Il Carnevale racchiude l’essenza di questa città. Sdoppiare la Sfilata e la Messinscena è un elemento di novità, che credo si rivelerà vincente. Il programma che si svolge nel tempo ci permette di vivere il Carnevale in tutta la sua vivacità e spettacolarità e quando la nostra città “vive” nei gruppi mascherati e dà risalto alle Quadriglie, c’è sicuramente una luce diversa che fa splendere la nostra realtà. Attorno a questa Festa c’è una grande passione e il nostro intento è quello di trasmetterla all’esterno, coinvolgendo sempre più persone. Un ringraziamento al direttore artistico Francesco Cicchella, che sicuramente sarà un valore aggiunto per far risaltare il nostro amato Carnevale».

Nell’ambito della conferenza stampa, è stato anche svelato il programma degli eventi che animeranno questi mesi che avvicineranno gli appassionati alla grande festa conclusiva del Carnevale di Palma Campania.

CARNEVALE DI PALMA CAMPANIA – IL PROGRAMMA

Dal 5 al 7 dicembre 2024

Capaccio Paestum, NEXT – Nuova Esposizione Ex Tabacchificio

Partecipazione alla Rassegna del Patrimonio Immateriale della Campania (IPIC). Seconda edizione dell’evento che valorizza le pratiche tradizionali della regione connesse a celebrazioni, saperi, espressioni e cultura agro-alimentare.

Domenica 15 dicembre 2024

Presentazione dei Bozzetti degli abiti di Carnevale 2025 nelle sedi delle Quadriglie.

Venerdì 20 Dicembre 2024

Sala teatrale ore 18:00 – Comune di Palma Campania

Convegno sulla “Storicità del Carnevale di Palma Campania”

Durante l’appuntamento si terrà il sorteggio per le uscite delle Quadriglie in occasione della Sfilata, della Messinscena e dei Canzonieri.

Dal 20 al 22 Dicembre 2024

Carnevale in Mostra tra le Stelle

Domenica 22 Dicembre 2024

Piazza De Martino dalle ore 10:00 alle ore 13:00

“Il Carnevale nell’Arte grafica e pittorica” – Mostra di Quadri, Bozzetti e Manifesti dedicati al Carnevale di Palma Campania

Nella stessa giornata, ci sarà l’apposizione delle Stella della Quadriglia vincitrice del Palio 2024 e delle Stelle dei Maestri 2024 (in via Marconi).

Giovedì 9 Gennaio 2025

Spettacolo “Note speciali per il Carnevale” – Al culmine dell’evento avrà luogo il sorteggio per l’assegnazione degli spazi presso il Villaggio delle Quadriglie, nonché il sorteggio per la Canzone d’Occasione ed il sorteggio per il Ratto del Gagliardetto.

Venerdì 10 Gennaio 2025

Termine ultimo per la presentazione del Bozzetto del Carnevale 2025.

Mercoledì 17 Gennaio 2025

Teatro Comunale ore 18:00

Evento “Sant’Antuono, maschere e suone”

Premiazione del Concorso Nazionale “Bozzetto del Carnevale Palmese 2025”.

Presentazione e apposizione del Quadro, realizzato della Quadriglia vincitrice 2023 sul muro del belvedere di Via Municipio.

Foyer del teatro allestimento della mostra “Vecchie Canzoni d’Occasione”.

Domenica 19 Gennaio 2025

“Sapori in Maschera”

Sabato 8 Febbraio 2025

Canzone d’occasione

Domenica 16 Febbraio 2025

Cerimoniale del Ratto del Gagliardetto, tradizionale evento nel quale si registra il passaggio di consegne della bacchetta dai vecchi ai nuovi maestri delle Quadriglie.

A seguire, il taglio del nastro al Villaggio delle Quadriglie.

Sabato 22 febbraio 2025

La “Sfilata” – Prima Parte

Domenica 23 febbraio 2025

La “Sfilata” – Seconda Parte

Dal 24 al 28 febbraio 2025

Prove dei Canzonieri Villaggio delle Quadriglie, presso la zona industriale di località Gorga.

Mercoledì 26 Febbraio 2025

Esibizioni degli alunni del II° Istituto Comprensivo “Vincenzo Russo”

Giovedì 27 Febbraio 2025

Esibizioni degli alunni del I° Istituto Comprensivo “De Curtis”

Venerdì 28 Febbraio 2025

Prove delle 9 Quadriglie per la Messinscena del sabato e della domenica.

Sabato 1 Marzo 2025

La “Messinscena” – Prima parte

Domenica 2 marzo 2025

La “Messinscena” – Seconda parte

Lunedì 3 marzo 2025

Il “Passo” – Le Quadriglie smascherate suoneranno in cerchio per le strade di Palma Campania per poi confluire tutte in piazza De Martino.

Martedì 4 marzo 2025

Il “Martedì Grasso” con l’esecuzione dei Canzonieri: le nove Quadriglie mascherare si esibiranno nelle 9 postazioni del percorso storico.

Mercoledì 5 marzo 2025

Lo scrutinio: in diretta dalla sala del Consiglio Comunale avverrà lo spoglio dei voti del Carnevale 2024.

Sabato 8 marzo 2025

Cerimonia di premiazione dei Vincitori del Carnevale di Palma Campania.













