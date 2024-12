Casavatore, sfiducia al sindaco Luigi Maglione: trattative febbrili in corso

166 Visite

Sfiducia al sindaco Luigi Maglione: trattative febbrili in corso. Il presidente del consiglio Claudio Caturano pronto a dimettersi dalla carica. Poco meno di una giornata per decidere le sorti dell’amministrazione Maglione in crisi da diversi mesi e una richiesta di sfiducia presentata da Pd e M5S pendente che si discuterà nel consiglio comunale di domani. Una corsa contro il tempo che vede l’attuale presidente del consiglio Caturano che, per senso di responsabilità, avrebbe deciso di mettere sul tavolo delle trattative la sua carica unitamente a quelle previste con l’azzeramento dell’intera giunta. A scendere in campo come new entry con la carica di assessore anche Salvatore Graziuso, ex direttore del consorzio cimiteriale tra i comuni di Arzano, Casoria e Casavatore ed ex sindaco di Casoria che potrebbe rappresentare un punto fermo di garanzia per tutti. Ora, alla luce dell’accettazione delle richieste da parte del presidente del consiglio si attende la risposta del Partito democratico e del Movimento 5 Stelle.













