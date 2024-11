489 Visite

Tragedia nella notte a Napoli. Una ragazza è morta in un incendio scoppiato al settimo piano di un edificio in piazza Municipio, numero civico 84. Il corpo della ragazza è stato trovato all’interno di un b&b. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Napoli e la polizia scientifica per ricostruire la dinamica.













