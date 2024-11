MARANO, VIA VALLESANA CHIUSA DA “SECOLI”, IL COMUNE DA’ 220 MILA EURO AI PRIVATI PER RIAPRIRE. QUALCUNO RUMOREGGIA: SONO STATE VERIFICATE LE PARENTELE?

464 Visite

Alla fine la transizione per via Vallesana si concretizza. Dopo l’approvazione in consiglio comunale dello schema di accordo, arriva anche la determina di impegno delle risorse a favore dei privati proprietari dello stabile, ai quali andranno 220.000 mila euro.

Ricordiamo che via Vallesana è quella strada chiusa da oltre due anni, a causa di una infiltrazione d’acqua, che, secondo i proprietari dell’immobile e periti, sarebbe da imputare al Comune. Si sono succedute nel tempo diverse stime economiche per la quantificazione del danno che le tubature avrebbero arrecato all’edificio. Ma vediamo cosa è successo nel tempo.

L’avvocato e il tecnico incaricato dai privati, in prima battuta, stimavano e richiedevano 439 mila euro. Poi un ingegnere incaricato dal Comune effettuava una stima dei danni e li quantificava in euro 127 mila. Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord nominava un Ctu che dopo une perizia riteneva congrua la cifra di euro 205 mila. Dopo il quadro economico stimato dal Ctu, l’avvocato dei proprietari prendeva atto delle risultanze e incrementava l’importo del danno ad euro 297 mila. Infine il Comune addiveniva, tramite un proprio consulente di parte, che sarebbero bastati 274 mila euro.

Un valzer di cifre e alla fine si è ritenuto che la somma di 220 mila euro rappresenti il compromesso giusto, più vantaggioso per l’Ente e inferiore rispetto alle stime precedenti pari ad euro 274 mila euro, in caso di soccombenza in giudizio.

Le somme saranno incassate da

Ruggiero V. per € 76.800,00

Simonetti V. per € 3.866,66

Di Maro V. per € 3.866,70

Di Maro E. per € 3.866,70

Di Maro Z. per € 1.288,88

Di Maro F. per € 1.288,88

Picascia M. per € 1.288,88

Cerullo A. per € 966,66

Cerullo P. per € 966,66

Cerullo M. per € 966,66

Cerullo V. per € 966,66

De Fenza R. per € 1.933,33

Cerulo Sa. per € 1.933,33.

A molti osservatori che hanno letto le carte è sorto un piccolo dubbio: ma non è che c’è qualche leggero conflitto di interesse tra privati e qualche amministratore? Sono state verificate per bene certe parentele? E’ una semplice domanda, naturalmente ancelle (ancella rossa, ancella sociale e ancella fiamma spenta) e consiglieri di maggioranza e opposizione non hanno mai approfondito. A loro, l’odore del sigaro, piace?













