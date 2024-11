Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato otto delibere

Dopo la verifica del numero legale, constatato in 27 presenti, il Consiglio ha iniziato l’esame delle delibere all’ordine dei lavori. L’assessore Cosenza ha illustrato la delibera 392 relativa a una variazione di bilancio per un finanziamento per la realizzazione dell’asse perimetrale di Scampia. La delibera è stata approvata a maggioranza con l’astensione di Forza Italia e del consigliere Lange. Cosenza ha illustrato anche la delibera successiva, la 384, dí variazione di bilancio per interventi relativi al completamento della linea 1 della metropolitana, stazione Materdei, approvata a maggioranza con l’astensione di Forza Italia e del consigliere Lange.

La delibera 398 sull’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili e sull’assegnazione della prima tranche di risorse trasferite dalla Regione Campania, destinate ai territori più interessati dal fenomeno, illustrata dall’assessore Santagada, è stata approvata a maggioranza con l’astensione di Forza Italia.

L’assessora ai Giovani Chiara Marciani ha introdotto la delibera 388 sulla presa d’atto di un finanziamento ANCI per il progetto denominato Next Generation Na. La consigliera Savastano ha annunciato voto favorevole del suo gruppo, chiedendo però approfondimenti sulle modalità di realizzazione del progetto. L’assessora Marciani ha assicurato, sul punto, che saranno rese disponibili per il Consiglio tutte le informazioni utili. La delibera è stata approvata all’unanimità.

La delibera 393 dí variazione di bilancio per consentire il pagamento a favore della società che ha eseguito le opere di riqualificazione dell’ex area gasometro di viale Raffaello, illustrata dall’assessore Santagada, è stata approvata a maggioranza con l’astensione di Forza Italia e del consigliere Lange.

L’assessore all’Urbanistica, Laura Lieto, ha illustrato la delibera n. 471 di proposta al Consiglio per delegare il dirigente al Servizio Urbanistica a esprimere parere favorevole in conferenza dei servizi in merito al progetto di recupero dell’immobile un tempo occupato dalla ditta conserviera Reale in via Comunale Nuova Villa n. 157. Il progetto, di importante rilevanza pubblica, prevede demolizione e ricostruzione dell’immobile con la realizzazione di laboratori di ricerca di UNINA e di un parco pubblico accessibile ai cittadini. Un’interessante idea di rilancio, l’ha definita Massimo Cilenti (Napoli Libera), mentre Salvatore Guangi (FI) ha annunciato il suo voto favorevole. Una grande vittoria per la città l’ha definita Ciro Borriello (M5S). Giudizio molto positivo è stato espresso anche da Carlo Migliaccio (Insieme per Napoli Mediterranea). La delibera è stata approvata all’unanimità.

La delibera 421 di proposta al consiglio del riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio per la copertura di ulteriore spesa connessa ai lavori di riqualificazione dell’immobile di via Raimondi 19, per importo di 246,40 euro, illustrata da Teresa Armato, è stata approvata a maggioranza.