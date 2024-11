GIUGLIANO: la “Bibbia” del coltivatore per la piantagione indoor di cannabis. 3 arresti dei Carabinieri

311 Visite

Una serra di cannabis con sistemi di ventilazione, deumidificazione, irrigazione e lampade per ricreare il calore solare. Tutto alimentato da un allaccio abusivo alla rete elettrica.

La scoperta dei Carabinieri in un’abitazione in via San Francesco a Patria, in località Varcaturo.

I militari della stazione locale hanno arrestato 3 incensurati (due 38enni e un 53enne) per detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti.

Nel locale 460 piantine di varie dimensioni e diversi stadi di crescita.

Sequestrati anche 2 bilancini elettronici, 1 macchina per termosaldare, un quaderno con appunti per la coltivazione, un manuale “Bibbia” del buon coltivatore della marijuana e svariato materiale per governare la piantagione.

L’abitazione è stata sequestrata, i 3 arrestati portati in carcere, in attesa di giudizio.













