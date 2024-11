BAGNOLI. “Bradisismo: incontro dibattito sulla fase attuale”

204 Visite

“Bradisismo: incontro dibattito sulla fase attuale” è il titolo dell’incontro pubblico promosso dall’associazione Dialogos. Intervengono: Aldo Zollo (professore ordinario di Sismologia, Analisi ed Elaborazione dei Segnali – Federico II), Ciro Biondi (giornalista e presidente di Dialogos Aps-Ets), Pierluigi Musto (geologo e membro dell’associazione Dialogos Aps-Ets). Conduce: Alessio Relvini (geologo). L’evento si svolge giovedì 28 novembre 2024 alle ore 17.45 a Villa Mareschi, in via Maiuri 21-22 a Bagnoli, Napoli.

“Non è la prima volta che organizziamo un momento informativo sul bradisismo – spiega Pierluigi Musto – da anni siamo impegnati a divulgare l’andamento dele fenomeno tipico dei Campi Flegrei. Già prima dell’attuale fase sismica abbiamo avuto modo di confrontarci con gli scienziati. Pensiamo che in una fase come quella attuale sia necessario ricevere le giuste informazioni direttamente da coloro che da anni studiano il fenomeno: per questo motivo invitiamo la cittadinanza a partecipare”.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti