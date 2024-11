GIUGLIANO, ABUSI EDILIZI: MAXI SEQUESTRO A LAGO PATRIA AD OPERA DELLA FORESTALE

483 Visite

I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Pozzuoli, guidati dal comandante Emanuele Lanzetta, con il supporto del personale del locale U.T.C., hanno effettuato un controllo presso un complesso immobiliare in fase di ultimazione a Lago Patria, nel comune di Giugliano in Campania. Durante l’operazione, è stata sequestrata un’area di circa 3600 mq a causa di abusi edilizi.

Le verifiche hanno rivelato che le strutture, ancora in costruzione, erano in totale difformità rispetto al permesso di costruire, presentando variazioni essenziali. Inoltre, è stato scoperto che i reflui raccolti in una vasca venivano scaricati direttamente nel Lago Patria, un sito di interesse comunitario soggetto a particolare tutela.

A seguito di queste scoperte, i militari hanno sequestrato l’intera area, che comprende quattro immobili abusivi, ciascuno con più piani fuori terra, un piano seminterrato, un’area esterna e una piscina. Cinque persone di nazionalità italiana sono state denunciate a piede libero per concorso in abuso edilizio.

Il Gruppo Carabinieri Forestali di Napoli, diretto dal Ten. Col. Marco Trapuzzano, da cui dipende il Nucleo Forestale di Pozzuoli, ha comunicato che i controlli proseguiranno nei prossimi giorni per assicurare la protezione della collettività e dell’ambiente.













