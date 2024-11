Calvizzano-Marano, un mega ripetitore anche in via Adda? Residenti in fibrillazione

482 Visite

Un altro mega ripetitore per la telefonia mobile tra Calvizzano e Marano, per la precisione a via Adda, nel territorio di Calvizzano ma con conseguenze quasi tutte su Marano? Pare di sì e i cittadini della zona sono già in fibrillazione. Dal Comune di Calvizzano confermano che i privati hanno vinto un ricorso al Tar e che c’è, allo stato, poco da fare. Ma c’è un giallo: perché nel permesso esposto all’esterno dell’appezzamento di terreno dove dovrebbe sorgere l’antenna si fa riferimento a un parco urbano. Non è chiaro, dunque, se nella stessa zona sorgeranno sia l’antenna che il parco o invece una della due cose.













