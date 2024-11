Aeronautica via da Pozzuoli? Crosetto: mai parlato di trasferire la base

«Nessuno ha mai parlato di trasferire l’Aeronautica al Nord, al Centro o al Sud. Si è parlato di una problematica gravissima che riguarda il bradisismo non soltanto per la sede dell’Aeronautica ma per tutta la zona, per cui di fronte alle segnalazioni e alle possibilità che ci siano degli eventi rischiosi stiamo ragionando quanto possa essere reale questo rischio e se questo ci debba portare a mettere in sicurezza le persone che operano nella base, che è un ragionamento che dovrebbe fare chiunque abiti in un territorio a rischio». È quanto detto dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, alla domanda di un cronista sull’eventuale spostamento della sede dell’Aeronautica da Pozzuoli, a causa della minaccia del bradisismo. Crosetto è intervenuto alla convention di Centro Popolare e Noi Moderati, in corso a Napoli.