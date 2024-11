Vico Equense accende la magia del Natale: ufficializzato il programma degli eventi natalizi

103 Visite

È tutto pronto per vivere la magia del Natale a Vico Equense. Dopo il grande lavoro di preparazione, è arrivato il momento di accendere luci, emozioni e tradizioni. L’Amministrazione Comunale ha ufficializzato il ricco programma di eventi natalizi che animerà la città nelle prossime settimane, offrendo momenti indimenticabili per grandi e piccini.

Le festività si apriranno ufficialmente sabato 30 novembre alle ore 17.30 con l’accensione del grande albero di Natale in Piazza Umberto I, un evento atteso da tutti che darà il via a un’atmosfera incantata e coinvolgente, in compagnia di animazioni, esibizioni e avrà come special guest l’attore italiano Mauro Racanati.

Il programma proseguirà con una serie di appuntamenti imperdibili: attrazioni, spettacoli, concerti e iniziative pensate per ogni fascia di età. Tra le novità di quest’anno, a partire dal 21 dicembre fino al 5 gennaio, i pomeriggi di Piazza Marconi saranno dedicati a giochi, spettacoli e intrattenimenti rivolti a bambini e famiglie, trasformando Vico Equense in un luogo di gioia e divertimento per i più piccoli.

Non mancheranno i momenti dedicati alla tradizione: i Falò dell’Immacolata, un simbolo della comunità che riscalderà cuori e spiriti; le suggestive mostre presepiali presso la Chiesa della SS. Annunziata; i celebri presepi viventi, che daranno vita alla magia della Natività; fino al tradizionale Capodanno in Piazza, con un dj set e animazioni che accompagneranno i festeggiamenti fino a notte inoltrata per accogliere il nuovo anno con entusiasmo.

Il calendario culminerà con uno degli eventi più attesi: la 114ª edizione della storica sfilata delle Pacchianelle, in programma per il giorno dell’Epifania, il 6 gennaio. Un appuntamento che unisce storia, fede e folclore, rendendo omaggio a una tradizione che è il cuore pulsante della comunità di Vico Equense.

“Finalmente è arrivato quel momento speciale dell’anno in cui i cuori si scaldano, le luci si accendono e Vico Equense si trasforma in un luogo incantato – ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Aiello -. Il nostro meraviglioso programma di eventi natalizi che ci accompagnerà fino al nuovo anno. Presepi, concerti, spettacoli per i più piccoli e tante sorprese ci aspettano, perché il Natale è di tutti e per tutti. Portate con voi il vostro entusiasmo, i sorrisi dei bambini e la voglia di condividere momenti che resteranno nei nostri cuori. Sarà un viaggio emozionante tra tradizioni e novità, in cui ogni angolo della nostra amata città brillerà come mai prima. Insieme daremo vita a un Natale indimenticabile”.

IL PROGRAMMA COMPLETO:

SABATO 30 NOVEMBRE ore 17.30 – Piazza Umberto I – Accensione albero, luminarie e evento inaugurale delle Festività Natalizie con la partecipazione dei bambini del coro Giulia Cannavale del Centro Studi Musicale Augusta Coen. Special guest l’attore Mauro Racanati. Animazioni per le strade del centro cittadino.

Dal 21 dicembre al 5 gennaio dalle ore 16.00 in Piazza Marconi Giochi, spettacoli e intrattenimenti per bambini e famiglie.

30 novembre e 5 dicembre – Gran Hotel Moon Valley in borgata Seiano – XVII Edizione Del Gran Galà Provolone Del Monaco D.O.P a cura del Consorzio di Tutela Provolone del Monaco D.O.P. e con la partecipazione dell’I.S.I.S. “F. De Gennaro”.

29, 30 novembre 1° dicembre 2024 ore 15.30/20.00 – Convento di San Vito – IL NATALE A COLORI DELLE PACCHIANELLE: “Babbo Natale nella casa delle Pacchianelle”. Promosso dall’Associazione Amici delle Pacchianelle. Programma a parte.

30 novembre – 1° dicembre e 6 -7 dicembre 2024 – borgata Arola – “AROLA…E I SAPORI DEL NATALE”, nona edizione. Intrattenimenti pomeridiani e serali per bambini e ragazzi, mostra di artigianato, prodotti tipici locali e oggettistica natalizia. Si distribuiranno assaggi di prodotti tipici o prettamente natalizi, promosso dalla Parrocchia di Sant’Antonino Abate. Programma a parte.

Dal 01 dicembre al 08 dicembre Atrio comune storico Mostra di opere pittoriche e fotografiche dell’artista Antonino Celentano.

7 dicembre ore 18.30 borgata Bonea – Parrocchia San Giovanni Evangelista – Accensione Albero di Natale.

7 dicembre ore 20.00 Convento di San Vito – CONCERTO DI MUSICA SACRA. Promosso dall’Associazione Amici delle Pacchianelle. Programma a parte.

7 dicembre ore 19.30 – borgata Moiano – Falò dell’Immacolata “UN FUOCO D’AMORE” – sagrato della Chiesa di S. Renato. Programma a parte.

7 dicembre – borgata Fornacelle – Falò dell’Immacolata – piazzale chiesa di S. Pietro e Paolo – seguiranno eventi fino al 6 gennaio con programma a parte.

8 dicembre – Centro storico – Chiesa della Ss. Annunziata – alle ore 20:00 Inaugurazione della Mostra storico-artistica “IL PRESEPE NAPOLETANO” VII ed. – in collaborazione con l’Associazione Amici del Presepe di Vico Equense. Programma a parte.

12-13-14 dicembre – Massaquano – Festeggiamenti in onore di Santa Lucia. Programma a parte.

13, 14 e 15 dicembre ore 17.00-21.00 – Castello Giusso “Il castello di Babbo Natale” promosso dall’Associazione Gruppo Quartiere Vescovado in collaborazione con l’Associazione Teatro Mio ed il Centro Studi musicale Augusta Coen

13 dicembre ore 16.00-20.00 – centro storico – “ART & FUN” spettacolare animazione per bambini di ogni età con animatori vestiti con abiti tipici del Natale. Elfi e Nataline organizzeranno il truccabimbi, manipolazione dei palloncini per tutti i partecipanti e regaleranno golose sorprese quali zucchero filato e popcorn. ⌂

14 dicembre ore 20.00 – Chiesa del Convento di San Francesco d’Assisi – CONCERTO “LUCE D’AMOR DIVINO” a cura del Centro Studi Musicali Luigi Guida con il contralto Candida Guida e all’organo Francesco Addabbo.

14, 15, 22 dicembre ore 15.30/20.00 – Convento di San Vito – IL NATALE A COLORI DELLE PACCHIANELLE: Giochi sotto l’albero tipici natalizi e laboratori tematici. A cura dell’associazione Amici delle Pacchianelle. Programma a parte.

16 dicembre dalle ore 19.30 – Centro cittadino – Piazzale della chiesa SS. Ciro e Giovanni – “IL FUOCO DELL’ATTESA” con spettacolo di musica popolare.

21 dicembre borgata Bonea “Largo Don Pinuzzo” – Parrocchia San Giovanni Evangelista – PRESEPE VIVENTE DEI BAMBINI. Programma a parte.

22, 23 e 24 dicembre ore 11.00 – AEQUA#cineteatrospazioarte “CHE FATICA… PER BABBO NATALE” spettacolo per bambini con la Compagnia Stabile Teatro Mio, a ingresso libero su prenotazione (ai numeri 081/19327097 oppure 3347142593) fino a esaurimento posti.

22 dicembre ore 15.00/19.00 – borgata Massaquano – “ART & FUN” spettacolare animazione per bambini di ogni età con animatori vestiti con abiti tipici del Natale. Elfi e Nataline organizzeranno il truccabimbi, manipolazione dei palloncini per tutti i partecipanti e regaleranno golose sorprese quali zucchero filato e popcorn. ⌂

22 dicembre ore 18.30 Seiano – Concerto “INCANTI DI NATALE” promosso da Parrocchia di San Marco Evangelista in collaborazione con il coro Polifonico Santa Cecilia e Coro Aequano.

23/28/29/31 dicembre – Centro cittadino – VICACCIA 2023: Una Caccia Mitologica. Caccia al tesoro per i giovani, promosso dall’ APS Vico: 23 dicembre ore 20-21.30 – Sfilata delle squadre nel centro cittadino; 28 dicembre e 29 dicembre – Giornata della Caccia al Tesoro. 31 dicembre ore 11.00 – premiazione in Piazzale Siani

26 dicembre ore 20.00 – Chiesa SS. Ciro e Giovanni – CONCERTO “ROSA D’ARGIENTO E ROSA D’AMMORE” in Candle Light con Marco Zurzolo al sassofono, Marina Bruno soprano, percussioni Emidio Ausiello e il m° G. Di Capua al pianoforte. ⌂

26, 30 dicembre e 6 gennaio ore 19.30 – borgata Seiano (sede Arciconfraternita Morte ed Orazione) RECITAL NATALIZIO “NUTTATA ‘E NATALE” a cura della Filodrammatica seianese “Carmine Apuzzo”. Programma a parte.

26/27/28 dicembre ore 17.00 – 23.00 borgata Fornacelle – PRESEPE VIVENTE – a cura della Parrocchia San Pietro e Paolo.

27 dicembre ore 20.00 – borgata Moiano – Chiesa di S. Renato –– CONCERTO DI MUSICA SACRA con l’Associazione Cantatibus Organis, soprano Fiorentino Italia, violinista Ambrosino Gaetano, tenore Somma Luigi.

Dal 27 al 31 dicembre ore 16.00 – 20.00 Museo del Cinema PROIEZIONI IN REALTÀ VIRTUALE (con visori) dei 13 casali di Vico Equense. Voce narrante dell’attore Mauro Racanati. Curatore artistico G.A. Nuzzo 28 dicembre ore 10-14 – borgata Moiano – “ART & FUN” spettacolare animazione per bambini di ogni età con animatori vestiti con abiti tipici del Natale. Elfi e Nataline organizzeranno il truccabimbi, manipolazione dei palloncini per tutti i partecipanti e regaleranno golose sorprese quali zucchero filato e popcorn. ⌂

29 dicembre ore 20:00 Centro storico – Chiesa della Ss. Annunziata – CONCERTO DI NATALE con la Mousike Young orchestra, Colomba Staiano soprano, Michele Maddaloni tenore del coro del teatro San Carlo di Napoli, Giuseppe Carannante Direttore. ⌂

30 dicembre ore 19.00 – Atrio storico comunale “VICO IN JAZZ WINTER” spettacolo di musica jazz direzione artistica di Pasquale De Rosa.

31 dicembre 2023 ore 23.59 – Piazza Umberto I – “CAPODANNO IN PIAZZA”. Concerto live con la band Ciro Limatola & Bretella Brothers a seguire DJ set di Ivano Petagna, animazione a cura di Marco Pesacane. Conducono Francesco e Giovanna di Vikonos web radio. ⌂

1° gennaio 2025 ore 12.00 – AEQUA#cineteatrospazioarte – CONCERTO DEL 1° GENNAIO con I VIRTUOSI NAPOLETANI. Formazione di n. 25 professori d’orchestra più direttore e solista a ingresso libero su prenotazione – fino a esaurimento posti.

01/02/03/05/06 gennaio 2025 ore 17.00 – 23.00 borgata Fornacelle – Presepe vivente – a cura della Parrocchia San Pietro e Paolo di Fornacelle. Programma a parte

3 gennaio 2025 ore 18.00 – Atrio Palazzo Storico comunale “CONCERTO DI NATALE” con i bambini del coro Giulia Cannavale del Centro Studi Musicale Augusta Coen.

4 gennaio 2025 ore 19.30 borgata Bonea – – CONCERTO DI NATALE presso la Parrocchia San Giovanni Evangelista a cura dell’Associazione amici della musica di Santa Cecilia.

5 gennaio 2025 ore 18.00 – Centro cittadino – Chiesa Ss. Ciro e Giovanni – ARRIVO DEL CORTEO DEI MAGI DELLE PACCHIANELLE un momento di festa per i ragazzi promosso dalla parrocchia dei Santi Ciro e Giovanni con l’Associazione Amici delle Pacchianelle.

6 gennaio 2025 dalle ore 14.30 – STORICA SFILATA DELLE PACCHIANELLE, 114ª EDIZIONE partenza dalla Chiesa di San Vito per il centro cittadino – presepe itinerante ispirato alla tradizione del ‘700 napoletano e composto da oltre trecento figuranti in processione.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews