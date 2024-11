Terremoti, Giulivo: 15 milioni per l’aggiornamento dei piani

250 Visite

Quindici milioni di euro per finanziare l’aggiornamento dei Piani di protezione civile degli Enti locali. La misura, predisposta dalla Regione Campania, è stata annunciata oggi dal direttore generale della Protezione Civile, Italo Giulivo, nell’ambito dell’esercitazione che si è svolta a Sant’Angelo dei Lombardi nel giorno del ricordo del terremoto del 23 novembre 1980.

Si tratta di un intervento finalizzato a migliorare la capacità di risposta alle emergenze, a scala locale. In particolare, il nuovo avviso punta a favorire la prevenzione a scala sovracomunale, per ambiti territoriali e organizzativi ottimali in ottica di protezione civile, oltre che al livello metropolitano e provinciale «è – ha detto Giulivo – una fondamentale azione di prevenzione: al momento, risulta che 535 Comuni su 550 sono dotati di un piano di protezione civile, ma è essenziale un loro aggiornamento, come previsto dal Codice di Protezione Civile».

I Piani, come noto, devono contenere tutte le misure da adottare per fronteggiare i rischi connessi ad eventi naturali (terremoti, alluvioni, frane, incendi boschivi, eruzioni vulcaniche, etc..) e antropici, possibili in un determinato territorio e devono essere costantemente aggiornati per rispondere alle esigenze.













