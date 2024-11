GIUGLIANO, D’AGOSTINO REGALA IL PARI A CASERTA CON UN EUROGOL NELLE BATTUTE FINALI

211 Visite

Un eurogol di D’Agostino, entrato negli ultimi minuti della gara, consente al Giugliano di uscire indenne dal Pinto di Caserta: 1-1 lo score finale. Primo tempo bruttino dei tigrotti, che passano in svantaggio al 22′. La rete, molto bella, è di Damian su punizione. Ripresa segnata dai tanti cambi: Bertotto getta nella mischia De Paoli, Giorgione, Scaravilli e D’Agostino ed è proprio quest’ultimo, a un minuto e mezzo dal termine, a siglare il gol del pari. Giugliano in grande emergenza per i numerosi infortuni patiti nelle ultime settimane dai giocatori di maggior esperienza.













