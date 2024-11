‘Spettro autistico e formazione’, se ne parla alla Federico II

263 Visite

Si parlerà di ‘Spettro autistico e formazione’ domani, alla Federico II, nel corso del terzo incontro del ciclo promosso e organizzato da un gruppo di lavoro multidisciplinare dell’Ateneo, che coinvolge esperti per competenza e per esperienza.

Gli incontri intendono promuovere sul territorio una rinnovata comprensione del fenomeno e avviare un dialogo con le istituzioni per stimolare una riflessione che permetta di mettere in luce quanto ancora deficitaria sia l’informazione sullo spettro autistico e ipotizzare, in maniera sinergica, un cammino di crescita e confronto per formulare proposte concrete di inclusione “possibile”.

Il terzo appuntamento dei quattro in calendario, dal titolo ‘Spettro autistico e formazione è in programma DOMANI, venerdì 22 novembre 2024, alle 15 nell’aula Pessina del Dipartimento di Giurisprudenza.

L’incontro sarà aperto dai saluti di Matteo Lorito, Rettore dell’Università Federico II, Sandro Staiano, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, e Rita Mastrullo, Coordinatrice Progetto APPBenessere – PRO-BEN.

Introducono Carmela Bravaccio del Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali ed Ettore Acerra, Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. Moderano Ottavio Lucarelli, Presidente dellʼOrdine dei Giornalisti della Campania, Erminia Attaianese del Dipartimento di Architettura.

Intervengono Giulio Barbato, Ricerca clinica, Gruppo Pantarei Intervenire in rete per lʼinclusione scolastica, Paola Venuti, Università di Trento Lʼinclusione universitaria. Buone pratiche e prospettive di studio e Anna Lisa Amodeo, Erica De Alfieri, Centro Sinapsi, Università degli Studi di Napoli Federico II. Saranno inoltre presenti Rosaria Ferone, Dirigente Regione Campania per assistenza e interventi sociosanitari, Rossella Mancinelli, Dirigente Regione Campania per istruzione, Maria Luisa Salvia, Dirigente Scolastico, IC 72 Palasciano.

Le conclusioni sono affidate a Roberta Alfano del Dipartimento di Giurisprudenza.

Architettura. Il gruppo di lavoro promotore dell’iniziativa è composto dai professori dell’Ateneo federiciano Roberta Alfano, Erminia Attaianese, Carmela Bravaccio, Massimiliano Delfino e Francesca Scamardella, dei Dipartimenti di Giurisprudenza, Scienze Mediche Traslazionali e Architettura.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti