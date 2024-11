Omicidio Vassallo, le indagini: a sparare al sindaco fu l’attendente di Cagnazzo. Le ultime rivelazioni

Una figura non secondaria, quella di Ridosso, anche alla luce dei nuovi verbali di interrogatorio reso di recente ai pm della Procura di Giuseppe Borrelli e del suo aggiunto Luigi Alberto Cannavale. Sentito nel carcere di Ferrara, dove è recluso per un cumulo di pena (tra l’11 e il 12 novembre scorso) Ridosso fa un nome: Lazzaro Cioffi. Indicando proprio il carabiniere «infedele», ma molto vicino a Cagnazzo, come colui che ha premuto il grilletto ed esploso ben nove colpi all’indirizzo di Vassallo. Romolo Ridosso su questo punto è molto preciso: «il coinvolgimento di Cioffi e Cipriano nell’omicidio mi fu esplicitamente rappresentato a dicembre». Quel giorno, assieme alla sua ex compagna Antonella Mosca, altro teste chiave nelle indagini che hanno incastrato lui e gli altri tre per l’omicidio, era andato al cinema gestito da Cipriano a Scafati e, mentre la donna con i suoi figli, vedeva un film di prima visione, lui salì con Cipriano negli uffici di quest’ultimo. «In questa circostanza – ha raccontato Ridosso nel suo interrogatorio di garanzia – Cipriano mi disse esattamente che l’omicidio era stato commesso da loro e, in particolare, da Lazzaro Cioffi che era stato l’esecutore. In particolare mi disse “è stato ‘o cumpagno tuo”. Io dedussi che era Cioffi perché era l’unico del gruppo che frequentavo assieme a lui». Deduzioni, caccia ai riscontri.

Fonte Il Mattino