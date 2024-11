Larimar Annaloro, la mamma: “So chi ha ucciso mia figlia, ho fatto nomi e cognomi”

268 Visite

Come è morta Larimar Annaloro? Sua mamma Johary non ha dubbi. «È stata uccisa e so anche chi è stato». Non fa i nomi in diretta a «Mattino 4» dove ha parlato giovedì mattina, ma spiega che li ha fatti agli inquirenti. Le modalità di suicidio della 15enne di Piazza Armerina (Enna) sono state definite «anomale». E gli occhi degli inquirenti sono puntati sulla cerchia della giovane. Amici e compagni di classe, soprattutto.

La mamma: me l’hanno uccisa

«Non si esclude l’omicidio, perché è impossibile che una ragazza di quindici anni usi quel metodo così violento per togliersi la vita. E lo dimostra il modo in cui è stata trovata – dice la mamma di Larimar -.

Abbiamo dei sospetti su chi possa essere stato perché abbiamo scoperto che mia figlia è stata minacciata di morte, quel giorno a scuola. Non posso dire su chi cadono i miei sospetti. Ho parlato con gli inquirenti. Abbiamo fatto nomi e cognomi».

«Nella rete del nostro giardino ci sono dei buchi e si può entrare come si vuole, anche saltando. Noi siamo in questa casa da poco, ci siamo prima concentrati a sistemare il dentro e poi volevamo rimettere a posto il perimetro per questo, per non fare entrare nessuno – ha affermato – E invece se ne sono approfittati e sono entrati quando abbiamo lasciato nostra figlia sola in casa. Abbiamo trovato la sua stanza completamente a soqquadro, con tutto l’intimo a terra».













