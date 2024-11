SCUOLA SAN ROCCO. FANELLI: BASTA AMBIGUITÀ

265 Visite

S Nella seduta del consiglio comunale di ieri ho presentato un’interrogazione urgente ( ai sensi dell’art.34 del regolamento) al Sindaco per conoscere gli aggiornamenti in merito alla vicenda della scuola di San Rocco . Ho rappresentato l’angoscia delle famiglie di San Rocco preoccupate per il nuovo accesso dell’ ufficiale giudiziario a fine novembre, preoccupate del destino dei loro figli. Ho sempre ribadito che non gioco e non giocherò mai una sporca partita politica sulla pelle delle persone. Non mi interessano le contrapposizioni politiche in questo momento delicato ma neanche voglio essere strumentalizzata. Ancora una volta pretendo la verità. Le famiglie meritano la verità. Il Sindaco ha dichiarato che sta per essere approvato in giunta uno schema di contratto. La proprietà afferma che non c’è alcun accordo tra le parti e sbugiarda le affermazioni del Sindaco. Alcune mamme della Comunità di San Rocco hanno inoltrato al Presidente del Consiglio Comunale una richiesta di intervento nel prossimo consiglio ai sensi dell’art. 28 del regolamento di consiglio comunale. A quelle mamme il Sindaco deve la verità. Mi sarei augurata che nel luogo della rappresentanza democratica attraverso la mia interrogazione si potesse fare chiarezza invece nuovamente si deve far riferimento ad un fiume di comunicati stampa. Chiedo allora al Sindaco e all’amministrazione tutta come non lo faccio io, come lo chiedo ad altri di non giocare una partita politica sulla pelle delle persone e di compiere in questa giornata un’operazione di verità e trasparenza. L’ambiguità non la merito io, ma soprattutto non la merita una comunità di 15.000 persone.

Stefania Fanelli consigliera comunale gruppo Fanelli Sindaco La Città dei Diritti













