Poggiomarino. Opposizione chiede le dimissioni per evitare il terzo scioglimento del Comune

145 Visite

“Sono trascorsi ormai quindici giorni dai gravi fatti che hanno stravolto la nostra città e che ne influenzano in modo considerevole la sua vita amministrativa. Eppure nessuna iniziativa a tutela di Poggiomarino è stata messa in campo da quel che resta della maggioranza locale. Un silenzio assordante. Come consiglieri di minoranza e come forze politiche che hanno rappresentato l’opposizione a questa compagine riteniamo non si possa più tardare. I consiglieri comunali di maggioranza hanno il dovere di evitare al nostro paese il terzo scioglimento per infiltrazione camorristica della sua storia attraverso l’unico atto a loro disposizione: le dimissioni. Noi siamo pronti a farlo contestualmente ai consiglieri di maggioranza. Lo chiediamo soprattutto come poggiomarinesi. Almeno alla fine, un atto di dignità a tutela della città” – è quanto dichiarano in una nota i consiglieri comunali di opposizione Michele Cangianiello, Maria Stefania Franco, Nicola Guerrasio, Antonio Miranda, Nicola Salvati e Marimma Zamboli.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews