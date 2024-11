TERZO MANDATO: RASTRELLI (FDI), DE LUCA COME GLI AMMUTINATI DEL BOUNTY, MA NON È MARLON BRANDO

207 Visite

“Con il voto favorevole al terzo mandato, che sostanzia un vero e proprio atto di insubordinazione all’interno di un partito senza più regole e gerarchie, De Luca ed il PD campano si ribellano di fatto alla Schlein, facendosi beffe delle sue indicazioni e rendendo evidente la sua assoluta impotenza”.

Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia Sergio Rastrelli, per il quale “come in un remake di terz’ordine, l’atto di insubordinazione della maggioranza regionale vorrebbe emulare gli “ammutinati del Bounty”, ma De Luca non è certo Marlon Brando, ed i suoi sodali ricordano piuttosto improbabili pirati dei Caraibi”.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti