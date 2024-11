Fine del caldo, ora rischio piogge torrenziali

288 Visite

E’ iniziato un nuovo mese dal sapore estivo, le temperature continuano ad essere ben sopra la media, e si registrano fino a 8 gradi in più sulle Alpi. Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma che anche il mese di novembre è partito con sole e temperature miti.

In alcune zone d’Italia sembrerà di essere ancora in estate, specie in montagna e al Centro-Sud. Da oggi però ci saranno lievi disturbi orientali, con venti da est meno caldi e meno umidi, le massime scenderanno di 2-3 gradi, ma avremo anche meno nebbie in Val Padana e meno smog e prevarrà ancora il sole. Almeno fino a domani l’anticiclone africano dominerà quasi incontrastato, a garanzia di un tempo ampiamente stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte delle regioni.













