L’audio diffuso da Le Iene che smaschera la Boccia: “L’ho sputt…, non mi ha dato quello che volevo”

Maria Rosaria Boccia ancora protagonista in tv. Stavolta non si accomoderà nel salotto protetto di Corrado Formigli ma è al centro di un servizio de Le Iene, in onda su Italia Uno questa sera, a firma di Alessandro Sortino. Il giornalista ha messo in fila una serie di audio inediti della donna, che ha raccontato le ragioni per le quali ha scelto di montare il caos mediatico che ha poi portato alle dimissioni da ministro di Gennaro Sangiuliano. Dopo l’intervista sul niente dello scorso 31 ottobre, le Iene cercano di andare più a fondo e partono dai selfie scattati dall’ex ministro nel bagno dell’albergo di Sanremo in cui soggiornava. In quelle immagini, si vede in maniera chiara lo sfregio sul cranio che, stando alla denuncia presentata da Sangiuliano, sarebbe stato causato proprio dalla Boccia, ora indagata per aggressione a corpo politico.

Le Iene fanno una precisazione nel comunicato con il quale hanno lanciato il servizio: “ Gli audio inediti, di cui non si può sapere se la Boccia parla di se stessa o del pensiero di altri su di lei, vanno inseriti nel contesto di quanto accaduto: lei annuncia sui social di aver ricevuto una nomina nel momento in cui ha capito che l’iter di quella nomina non si sarebbe perfezionato, ma è anche vero che quel l’iter era stato davvero avviato e che risulta che quel ruolo “. In questi messaggi inediti, Maria Rosaria Boccia parla con il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, e nega qualunque relazione con il ministro Sangiuliano. “ Non c’è stato neanche un bacio tra me e il ministro “, dice la donna al sindaco. “ Secondo te, ci fosse stato una sola foto, una compromettente, non sarebbe già uscita? È uscita quella sulla piscina…E te l’ho detto, non eravamo fidanzati, perché ti devo portare fuori pista? “, dice ancora Boccia.

Cerca, quindi, di sostenere la tesi di non aver avuto mai una relazione con il ministro e che lui non avrebbe nulla per sostenerlo. “ Lui sa benissimo che io ho le prove di tutto. Io potrei dire veramente tantissime cose e io gliel’ho detto a lui: ‘Io non le dico però tu mi devi chiedere scusa perché mi hai buttato in una situazione non vera’ “, dice Boccia.

Poi, la donna rivelerebbe il motivo per il quake ha creato il caos mediatico: “ Io mi sono sentita amareggiata quando lui mi ha tolto l’incarico e quindi ho deciso di sputtanarlo perché non avevo avuto quello che volevo e quindi l’ho sputtanato “. Nel servizio in onda stasera verranno mostrate anche le presunte chat in cui Boccia chiede a Sangiuliano l’accesso remoto al suo telefono: richiesta che viene tassativamente rifiutata.













