«Il Pd ha una posizione chiarissima: siamo contrari al terzo mandato. Per noi vale la legge nazionale che prevede il limite a 2 mandati. Possono votare tutte le leggi regionali che vogliono ma il Pd non sosterrà presidenti uscenti per un terzo mandato». Così la leader del Pd, Elly Schlein, rispondendo a una domanda su un eventuale terzo mandato in Campania, ospite di “Che tempo che fa” in onda sul Nove.













