Marano: i Salandra Lovers ricevono la “Medaglia della Riconoscenza Civica”

Giovedì 31 ottobre u.s. presso l’elegante sala D’Amato dell’Unione Industriali di Napoli si è tenuta la cerimonia di premiazione della Sesta edizione del Premio GreenCare che a livello regionale “riconosce e sottolinea il valore di chi è impegnato nella cura, creazione, tutela e/o valorizzazione delle aree verdi negli spazi urbani, aumentando la qualità del vivere ed il benessere psicofisico dei cittadini”. Oltre ad alcunicomponenti della commissione scientifica che attribuisce i riconoscimenti, alla premiazione hanno

presenziato l’assessore alla formazione della regione Campania Armida Filippelli, l’assessore al verde del

comune di Napoli Vincenzo Santagàta e il presidente del FAI Campania Michele Pontecorvo.

La cerimonia, presentata da Benedetta de Falco, ideatrice del premio e presidente dell’Associazione Premio GreenCare, insieme ai premi attribuiti quest’anno per le quattro azioni: Cura di un’area verde privata (Consorzio Le Serre di Graefer della Reggia di Caserta), Cura di un’area verde pubblica (Archivio di Stato di Napoli), Impegno nel “verde” realizzato da un’Associazione o da un Ente (Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus), Introduzione in un’area verde pubblica di un elemento di arte contemporanea (Museo e Real Bosco di Capodimonte per i Massi Erratici di Marisa Albanese), ha esaltato le azioni di volontariato di cittadini meritevoli che sono stati insigniti della Medaglia della Riconoscenza Civica per il loro instancabile servizio reso alla comunità e tra questi, l’Associazione Salandra Lovers di Marano che, con una delegazione di volontarie e volontari, ha messo in luce le buone pratiche di cura, tutela e valorizzazione attivate nel bosco della Salandra di Marano in un anno di vita dell’ associazione rendendo fruibile l’ultimo polmone di

verde della città di Marano di Napoli (che contiene anche testimonianze storico-archeologiche di pregio come l’Eremo di Santa Maria di Pietraspaccata e reperti di epoca romana), previa pulizia e bonifica dai rifiuti, apertura di sentieri, posizionamento di segnaletica e organizzazione di eventi naturalistici, artistici e culturali.

Questo il comitato scientifico che ogni anno valuta le segnalazioni e attribuisce i premi e le Medaglie:

Alberta Campitelli, Vice Presidente Associazione Parchi e Giardini d’Italia

Fabrizio Cembalo Sambiase, Presidente della sezione Campania Basilicata Calabria dell’Associazione

Italiana di Architettura del Paesaggio

Maria Rosaria de Divitiis, già Dirigente del Ministero della Cultura, già Presidente FAI Campania

Domenico Fulgione, Docente in Evoluzione, Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di Napoli

Federico II

Silvana Gramegna, Presidente Garden Club Caserta

Riccardo Motti, docente di Botanica Forestale, Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli

Federico II

Mariella Utili, già Segretario regionale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo per la

Campania

Judith Wade, Presidente Grandi Giardini Italiani (Como)

Alessandra Vinciguerra, Presidente Fondazione William Walton e Direttrice Giardini La Mortella (Ischia)

Simonetta Zanon, Responsabile Coordinamento Area Progetti Paesaggio, Fondazione Benetton Studi

Ricerche (Treviso).

