De Luca e il terzo mandato. Martusciello: “Può votarsi anche il quarto, ma vincerà il centrodestra”

Vincenzo De Luca sfida il Pd sul terzo mandato? «Può votarsi anche il quarto, ma il centrodestra vincerà le prossime regionali in Campania». È sicuro Fulvio Martusciello, europarlamentare e coordinatore regionale di Forza Italia, aggiungendo che martedì prossimo si correrà per portare in Aula il recepimento della legge nazionale che permetterebbe a De Luca di concorrere per un terzo mandato. «Come ha già detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi – sottolinea l’esponente azzurro – questa situazione è farsesca: la Campania finisce così in un guazzabuglio giuridico di cui gli esiti non sono chiari. Una legge che viene approvata a dieci mesi dalla scadenza del mandato: queste cose si fanno all’inizio della legislatura, c’era tutto il tempo. Qui invece si decide di cambiare le regole in corsa», continua Martusciello. Che poi ribadisce: «La stagione di De Luca, fallimentare sotto tutti i punti di vista, è finita». Sulla possibilità di una legge per il nuovo mandato, afferma: «Non siamo disposti a suonare musica a richiesta o ad avallare leggi ad personam».

IL CANDIDATO DEL CENTRODESTRA. Quanto al candidato del centrodestra a governatore Martusciello spiega: «Decideranno i leader nazionali, ma le Europee sono state una sorta di primarie del centrodestra e io sono stato il più votato e il partito con me ha avuto uno dei migliori risultati d’Italia. Tutti i sondaggi dicono che vinco contro chiunque, ma saranno i leader nazionali a decidere».

IANNONE ATTACCA LA MANIFESTAZIONE PER LA PACE. Ad attaccare De Luca è tutto il centrodestra. Anche perché c’è di mezzo un’altra questione: quella che riguarda la manifestazione annunciata dal presidente della Regione Campania in favore della pace, contro le due guerre in Ucraina e Medio Oriente. Un argomento che diventa inevitabilmente di polemica: «De Luca spende 600mila euro per una cosa amena a suo consumo elettorale mentre in Campania sanità, trasporti e servizi alla persona sono al disastro. Continuare a sperperare soldi pubblici per costose autocelebrazioni e manifestazioni del suo narcisismo reale e digitale non è più pensabile né tollerabile», spara a zero il senatore Antonio Iannone, commissario regionale di Fratelli d’Italia in Campania. Iannone ricorda che «dopo i manifesti contro il Governo e per i suoi inesistenti risultati amministrativi dissipa altre risorse pubbliche per una inutile iniziativa su un tema per il quale la Regione non ha nessuna competenza».













