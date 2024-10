Cos’è la DANA, l’evento meteo estremo che ha travolto la Spagna

368 Visite

L’evento meteorologico estremo che ha causato decine di morti in Spagna a causa delle forti piogge e delle violente inondazioni, in particolare nella regione di Valencia, viene chiamato DANA, acronimo spagnolo che si può tradurre come “depressione isolata ad alta quota“. Può portare sulla terraferma temporali imponenti in grado di scaricare enormi quantità di pioggia in poche ore, con conseguenti alluvioni. Vediamo quali sono le sue caratteristiche.

La Spagna è particolarmente interessata dal fenomeno della DANA nei mesi autunnali, a causa anche di un Mediterraneo sempre più caldo, che crea grandi quantità di vapore acqueo. A contribuire alla formazione di questi eventi estremi è stata anche l’alta pressione proveniente dall’Europa – come accaduto negli ultimi giorni – che ha raggiunto e “schiacciato” queste grandi aree di bassa pressione isolate sul Mar Mediterraneo. Il fenomeno ha portato anche nevicate fuori stagione sui monti del Marocco, come riporta ILMeteo.it.

Quando si parla di DANA e di “goccia fredda” in ambito meteorologico si tende a pensare che siano due fenomeni ben distinti. In realtà con i due termini si indica esattamente lo stesso evento. Come riportato da Il Messaggero, “goccia fredda” deriva dalla parola tedesca kaltlufttropfen che si traduce come “goccia d’aria fredda”. Prima che l’uso dell’acronimo DANA prendesse piede, il termine “goccia fredda” si era diffuso tantissimo in Spagna e veniva usato anche in modo errato per indicare qualsiasi pioggia abbondante, a prescindere dalla sua origine.













